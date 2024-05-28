Льготы по налогам казахстанским производителям анонсировал Бектенов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства 28 мая назвал новые меры поддержки производителей в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Олжас Бектенов напомнил о стоящей перед кабмином задаче по формированию прочного промышленного каркаса страны.

"Основой успешного развития промышленности любого государства является обрабатывающий сектор. В структуре экономики страны обработка должна иметь наибольшую долю. Стоит отметить, что по итогам прошлого года ей практически удалось сравняться по объемам выпуска с горнодобывающим сектором. Теперь надо ставить еще более высокие планки", – сообщил он.

По его данным, сейчас наибольшую долю в обработке занимают металлургическая промышленность, машиностроение, производство продуктов питания.

"Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Поэтому очень важно проводить модернизацию производства. Во всем мире идет активное внедрение цифровых технологий, роботизация и автоматизация производственных циклов. Чтобы не отставать от мировых трендов, наши предприятия должны активнее внедрять у себя новые технологии. Отраслевые госорганы должны обеспечить создание соответствующих условий, способствующих этому процессу", – заявил Бекетнов.

Он уверен в том, что у наших производителей есть возможность запустить новое или модернизировать существующее производство.

"Мы должны производить несырьевые товары высокого передела. В таком случае большая часть прибыли останется в стране, возрастет уровень диверсификации экономики. В проекте нового Налогового кодекса налоговые ставки будут определены в зависимости от сложности выпуска продукции: если предприятие будет производить продукцию высокого передела, налоговые ставки ниже, а если будут выпускать сырье, то налоговая ставка будет выше. Эта важная мера будет способствовать развитию производства", – пояснил премьер.

28 мая министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что Казахстан поэтапно переходит на более сложный уровень сборки автомобилей.