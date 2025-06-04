Назначена вице-министр науки и высшего образования РК

Постановлением правительства Гулзат Кобенова назначена вице-министром науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова.

Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова.

С 2002 по 2009 г. занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени К. Жубанова.

С 2009 по 2010 год занимала должности эксперта, начальника Управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С 2010 по 2018 год работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК.

С 2018 по 2019 год – заместитель директора Библиотеки первого президента РК.

С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора Канцелярии президента РК.

С сентября 2019 года по январь 2020 года – председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С 2020 по 2022 год – председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

С 2022 по 2023 год – председатель Комитета по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.

С 2023 работала председателем Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК.

Ранее в правительстве назначили нового вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.