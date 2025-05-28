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События

Досжан Мусалиев назначен новым вице-министром цифрового развития

Досжан Мусалиев назначен новым вице-министром цифрового развития, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 17:39 Фото: primeminister.kz
Назначен новый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Им стал Досжан Мусалиев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.

"Постановлением правительства РК Мусалиев Досжан Уалдинович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", – говорится в сообщении, опубликованном 28 мая 2025 года.

Досжан Мусалиев родился в 1985 году. Образование: 2002-2007 – Академия Федеральной службы охраны России, 2012-2014 – Казахский гуманитарно-юридический университет, 2021-2023 – Назарбаев Университет.

С 2007 года по настоящее время работал на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах специальных государственных органов РК в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации. Указом президента РК от 2 мая 2023 года награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

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