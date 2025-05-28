Досжан Мусалиев назначен новым вице-министром цифрового развития
Фото: primeminister.kz
Назначен новый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Им стал Досжан Мусалиев, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.
"Постановлением правительства РК Мусалиев Досжан Уалдинович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", – говорится в сообщении, опубликованном 28 мая 2025 года.
Досжан Мусалиев родился в 1985 году. Образование: 2002-2007 – Академия Федеральной службы охраны России, 2012-2014 – Казахский гуманитарно-юридический университет, 2021-2023 – Назарбаев Университет.
С 2007 года по настоящее время работал на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах специальных государственных органов РК в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации. Указом президента РК от 2 мая 2023 года награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".
Материал по теме
Назначены новые руководители ДГД в двух областях Казахстана
26 мая 2025 года Майра Мелдебекова была назначена первым вице-министром просвещения.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript