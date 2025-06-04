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События

Проект "Сарытоган" включен в список стратегических инициатив Европейского союза

Проект &quot;Сарытоган&quot;, ЕС, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 19:23 Фото: gov.kz
В рамках Конгресса по горно-металлургическому комплексу AMM 2025 состоялась межправительственная встреча, на которой директор по промышленной политике Европейской комиссии Жоаким Нуньес де Алмейда официально объявил о включении проекта "Сарытоган" в список стратегических проектов ЕС.

Присвоение данного статуса означает, что Европейская комиссия инициировала процесс привлечения инвестиций в развитие проекта "Сарытоган". Согласно оценкам, общие капитальные затраты определены в диапазоне от 62 до 344 миллионов долларов США.

Фото: gov.kz

Кроме того, Европейская комиссия выразила готовность поддержать казахстанское предприятие в заключении оффтейк-контрактов с европейскими партнерами, что обеспечит устойчивые каналы сбыта и повысит инвестиционную привлекательность проекта.

Учитывая значимость данного решения, в рамках AMM 2025 была организована официальная церемония вручения статуса с участием представителей средств массовой информации.

Проект "Сарытоган" рассматривается как ключевой элемент укрепления промышленного партнерства между Европейским союзом и Республикой Казахстан, а также как часть общеевропейской стратегии по обеспечению устойчивых поставок критически важных материалов для зеленого и цифрового перехода ЕС.

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Айсулу Омарова
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