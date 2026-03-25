События

Роман Скляр встретился со спикером парламента Китая

Роман Скляр, Чжао Лэцзи, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 17:54 Фото: Правительство РК
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр встретился с председателем Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщает Zakon.kz.

В городе Боао провинции Хайнань в рамках участия в 25-й ежегодной сессии Боаоского азиатского форума состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Романа Скляра с председателем Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Роман Скляр поздравил главу ПК ВСНП с успешным проведением "двух сессий" и принятием Плана социально-экономического развития Китая на 2026-2030 годы.

Фото: Правительство РК

Первый заместитель премьер-министра РК сообщил, что 15 марта в рамках республиканского референдума гражданами страны была принята новая Конституция. Он подчеркнул, что это важный шаг для дальнейшего развития Казахстана.

Кроме того, Роман Скляр отметил плодотворное сотрудничество двух стран в сфере межпарламентских связей, а также динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сфере инвестиций, транспорта и энергетики.

В свою очередь Чжао Лэцзи подчеркнул, что китайская сторона придает важное значение высоко-доверительным отношениям вечного всестороннего стратегического партнерства с Казахстаном.

Председатель ПК ВСНП поддержал проводимые в Казахстане реформы, инициированные президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, направленные на дальнейшее процветание Казахстана.

Обе стороны подчеркнули важность сотрудничества в многосторонних форматах, таких как ООН, ШОС, СВМДА и "Центральная Азия – Китай".

