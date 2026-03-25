Промышленная кооперация в Центральной Азии: в Ташкенте пройдет шестая выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

С 20 по 22 апреля 2026 года в Ташкенте пройдет Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая соберет представителей государственных структур, инвесторов и производителей из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Беларуси и других стран.

В 2025 году "ИННОПРОМ. Центральная Азия" впервые посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он провел ряд встреч с топ-менеджментом крупнейших компаний-участников, обсудив стратегические проекты в области промышленной кооперации и локализации производств. Тогда же выставку посетили более 11 тыс. человек из более чем 35 стран мира, а технологические решения представили свыше 500 компаний-экспонентов.

Мероприятие является одним из ключевых проектов глобального бренда ИННОПРОМ – крупнейшей промышленной выставки стран СНГ. Оно проходит ежегодно с 2010 года в Екатеринбурге, притягивая около 50 тыс. человек из более чем 60 стран мира. С 2019 года ИННОПРОМ проводился и в других странах: в Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Саудовской Аравии, Египте.

ИННОПРОМ в Ташкенте ориентирован на создание новых деловых связей и практическую реализацию совместных проектов. Особое внимание в этом году уделено компаниям, нацеленным на экспортную переориентацию: перенос вектора сотрудничества с западных рынков на Центральную Азию позволяет найти более доступные и качественные технологические решения.

Елена Тябутова, генеральный директор Арнест ЮниРусь:

"Участие в "ИННОПРОМ. Центральная Азия" помогает нам развивать бизнес в регионе как в практическом, так и в стратегическом плане. Участие в подобных мероприятиях позволяет лучше понимать запросы локального потребителя, обмениваться экспертизой и обсуждать условия ведения деятельности в стране. Мы убеждены, что успешное развитие на международных рынках возможно только при совместных усилиях бизнеса, государства и потребителей".

В 2026 году на выставке продемонстрируют многопрофильность современных технологий для всех секторов промышленности: от решений для развития городской среды и транспортных систем до сложного промышленного оборудования и автоматизации производства. Посетители увидят интеллектуальную систему контроля инженерной инфраструктуры, модели автомобилей и высокоскоростных поездов, беспилотные летательные аппараты, образовательные дроны с ИИ, роботизированную технику для промышленности, цифровую платформу на основе машинного зрения для производственных линий, систему для организации автономного энергоснабжения зданий и многое другое.

Среди подтвержденных участников экспозиции 2026 года – промышленные гиганты: ТМХ, Росатом, КАМАЗ, Ростех, Нацпроектстрой, Российский экспортный центр (РЭЦ). Также свои коллективные экспозиции представят Москва, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Челябинская область и другие индустриальные регионы РФ.

Ежегодно на полях выставки в Ташкенте заключаются сотни соглашений. В прошлые годы уже были подписаны контракты на поставку химической продукции, оборудования для метеослужб, стратегический регламент информационного взаимодействия по маркировке лекарств между РФ и Узбекистаном и многие другие соглашения.

Основным событием деловой программы станет Главная пленарная сессия, которая пройдет 20 апреля. Среди приглашенных спикеров – Ерсайын Нагаспаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан, Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, Шерали Кабир, министр промышленности и новых технологий Таджикистана, Сыдыков Бакыт Таламушевич, министр экономики и коммерции Кыргызской Республики, Денис Мантуров, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Гоар Барсегян, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу, Евразийская экономическая комиссия, а также главы международных делегаций, руководители компаний и отраслевых ассоциаций.

Материал подготовлен при поддержке выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия"