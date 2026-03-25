События

Штормовое предупреждение на 26 марта: туман, бури и риск подтоплений

Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 26 марта 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане, горах Алматы и во всех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Алматинской области ожидается ветер с порывами 18-23 м/с, временами до 28 м/с. В Конаеве порывы 18-23 м/с, временами до 28 м/с. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) порывы 18-23 м/с.

На севере и в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер 15-20 м/с. В Туркестане порывы 15-20 м/с.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Уральске  туман.

В Актюбинской области ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

На севере, востоке и юге Костанайской области ожидается туман, ночью и утром на дорогах гололедица.

На западе, севере и юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Караганде временами туман.

На севере и востоке области Улытау ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке пыльная буря. Ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами туман.

На севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед, на западе и севере туман. В Петропавловске гололед и туман.

На западе, юге и востоке Павлодарской области ожидается туман, ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре туман, на дорогах гололедица.

На севере и юге области Абай ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Семее туман.

На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах гололедица. В Усть-Каменогорске туман.

На юге, севере и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Кызылорде временами пыльная буря, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге и востоке Акмолинской области ожидается туман, ночью и утром на дорогах гололедица.

На западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются дождь и гроза. Также ожидаются туман и пыльная буря. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Актау туман.

На западе Атырауской области ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Атырау порывы 15-18 м/с.

В период 26-28 марта в Восточно-Казахстанской области ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений и повышение уровня воды на реках. Возможны разливы и подтопления.

В период 26-28 марта в Карагандинской области и области Улытау ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока и повышение уровня воды на реках. Возможны разливы и подтопления дорог, населенных пунктов и построек.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 марта.

Мухит Турсынали
