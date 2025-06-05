Без стратегии и гарантий налоговой стабильности будет сложно всем: о чем говорили на АММ-2025

В Астане проходит 15-й Международный горно-металлургический конгресс AMM-2025, который собрал лидеров отрасли. Среди участников представители отечественных и зарубежных компаний, международных организаций, Парламента и государственных органов.

Член правления – заместитель председателя правления по финансам и стратегическому развитию АО "Qarmet" Зауре Заурбекова в своем выступлении на панельной сессии рассказала о вызовах, с которыми столкнулось уникальное отечественное предприятие, и каких результатов удалось достичь, несмотря на высокую конкуренцию с российскими предприятиями.

Фото: Qarmet

"Карагандинский металлургический комбинат – единственный в Центральной Азии металлургический завод полного цикла: от добычи железной руды и угля до производства стали высокой переработки. За каждым килограммом продукции находится сложнейшая технологическая цепочка. Когда в декабре 2023 года новая команда приступила к работе, предприятие оказалось почти на грани, так как износ основных фондов превышал 60%, запасы сырья были исчерпаны. Напоминало 1995 год, когда Qarmet уже поднимался с нуля. И снова удалось совершить невозможное. За год производство стали возросло на 15%, объем выплавленного чугуна на 12%", – отметила Зауре Заурбекова.

Фото: Qarmet

Важнейшей задачей команда предприятия считает безопасность, в особенности на угольных шахтах. Запущены программы подземной дегазации, позиционирования, метанового контроля, разработанные в партнерстве с инновационными центрами, включая "Сколково". В ближайшие пять лет на безопасность планируется направить 300 млн долларов. Общий инвестиционный план компании составит 3,5 млрд долларов, включая экологические инициативы.

"Рынок остается крайне конкурентным. Рядом с нами находится огромный российский рынок, одновременно и потребитель, и соперник. После введения санкций российские металлурги активно вышли на рынки Центральной Азии. Нашему предприятию приходится конкурировать с гигантами, производящими 10-12 млн стали в год. Тем не менее благодаря снижению себестоимости продукции Qarmet начал увеличивать присутствие на рынке стали", – подчеркнула заместитель председателя правления по финансам и стратегическому развитию АО "Qarmet" Зауре Заурбекова.

Фото: Qarmet

Как отметила Зауре Заурбекова, целью Qarmet на ближайшие пять лет является выпуск уникальной металлопродукции, не имеющей аналогов в СНГ, которая должна укрепить позиции компании на международном рынке.

Также на конгрессе представители горно-металлургических предприятий Казахстана поделились своим видением актуальных проблем и вызовов отрасли.

"Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и большинство производственников. Это и регулирование, и внутренний рынок, и кадровый голод. Все это мешает развиваться, особенно в такой капиталоемкой и долгосрочной отрасли, как наша. Одна из главных болей – это отсутствие единой стратегии развития отрасли. Законодательство разрозненное, что-то регулирует закон о недрах, второе – Налоговый кодекс, третье – Предпринимательский. В результате этого даже полезные инициативы буксуют.

Мы работаем в тяжелых условиях. Наши месторождения стареют, сырье становится все сложнее добывать. Чтобы развиваться, нужны серьезные научные исследования. Мы вкладываем в них миллионы, но теперь обсуждают, чтобы эти средства централизовали. Это ставит под угрозу прикладную науку. Мы не против налогов, но разумный баланс должен быть", – подчеркнула Зауре Заурбекова.

Еще одна актуальная проблема касается и кадров. По ее словам, отрасль теряет престиж, молодежь не хочет идти в шахты и на рудники.

"Люди уходят на пенсию раньше из-за тяжелых условий, а замены нет. В регионах не хватает рабочей силы, но мы не можем просто уволить и несем социальную ответственность. Да, это расход, да, это не всегда эффективно, но по-другому нельзя. При этом у предприятий остается высокая себестоимость из-за затрат на энергию, сырье, логистику. В прошлом году мы платили 44 тенге за киловатт "зеленой" электроэнергии", – добавила спикер.

Зауре Заурбекова считает, что у государства должен быть долгосрочный план, не трехлетний, не пятилетний, а как минимум на 20 лет.

Фото: Qarmet

"Нам нужна стратегия, чтобы понять, где мы сейчас, куда идем, что хотим получить в 2040 году. Когда мы с инвесторами обсуждаем планы, они должны видеть стабильные условия, которые не изменятся за один год. Помните про "Стратегию-2030", которую приняли еще в начале 2000-х годов. Тогда казалось, что 2030 год так далеко, а он почти пришел. И за это время все то, что мы тогда задекларировали в данном документе, отчасти смогли достичь.



У любой компании есть стратегия, миссия, видение. Возможно, государству нужно разработать Горный кодекс или обобщенный стратегический документ. Главное чтобы была стабильность, без которой нет развития. Мы вместе с нефтяниками обеспечиваем до 80% бюджета, являясь одним из столпов экономики. Благодарим правительство за поддержку отрасли и надеемся, что она будет сохраняться в стабильной и долгосрочной перспективе. Мы за устойчивое развитие, и просим, чтобы и наши стейкхолдеры были настроены на ту же направленность", – резюмировала Зауре Заурбекова.