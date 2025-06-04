Захарова назвала важным событием открытие Аллеи вечной дружбы РК и РФ в Астане

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала открытие Аллеи вечной дружбы Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

"Появление новой яркой городской достопримечательности в самом центре прекрасной, динамично развивающейся казахстанской столицы стало важным событием в союзнических отношениях и интеграционных связях наших государств, своего рода географической точкой отсчета многопланового сотрудничества между Россией и Казахстаном", – сказала она.

Захарова отметила, что, выступая на церемонии, министры культуры двух стран акцентировали прочные братские узы народов двух стран, их историческую общность и духовное единение.

"С обеих сторон была отмечена необходимость продолжения реализации сближающих россиян и казахстанцев совместных проектов, в том числе в области культуры и искусства", – заключила она.

28 мая 2025 года в Астане состоялась торжественная церемония открытия Аллеи вечной дружбы Казахстана и России – символа крепких исторических и культурных связей, союзничества и добрососедства между двумя государствами. В церемонии открытия Аллеи приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, а также российская делегация во главе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.