Мария Захарова высказалась об "истинном" лице Франции после открытия Олимпиады-2024
Фото: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции о том, что он считает открытие Олимпийских игр в Париже "лицом" Франции, сообщает Zakon.kz.
Об этом дипломат написала в Telegram-канале.
"Эммануэль Макрон о скандальной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже: "Франция продемонстрировала свое настоящее лицо". Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Президент Франции Макрон действительно заявил, что республика продемонстрировала свое истинное лицо на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.
Он осудил нападки на трансгендерных артистов и художественного руководителя церемонии Тома Жолли. Прокуратура Парижа начала расследование из-за угроз в отношении Жолли.
Ранее сообщалось, что США, Германия и Россия встретили заключенных, вышедших на свободу в рамках крупнейшего обмена. Россия передала странам Запада 16 человек.
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