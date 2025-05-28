Аллея вечной дружбы Казахстана и России открылась в Астане

28 мая 2025 года в Астане состоялась торжественная церемония открытия Аллеи вечной дружбы Казахстана и России – символа крепких исторических и культурных связей, союзничества и добрососедства между двумя государствами, сообщает Zakon.kz.

Появление нового культурного объекта стало результатом многолетнего взаимного уважения и доверия, а также личной дружбы между главами государств Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным.

В церемонии открытия Аллеи приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, а также российская делегация во главе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Приветствуя гостей, Аида Балаева отметила, что особое значение во взаимоотношениях наших стран занимает сотрудничество в области культуры. Совместно реализуются выставки, проводятся кинофестивали, гастроли артистов, функционирует Подкомиссия по культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Значимыми событиями последних лет стало проведение перекрестных Дней культуры наших стран и успешная реализация культурно-гуманитарного проекта "Русские сезоны" в Казахстане, программы "Большие гастроли", гастролей культурных организаций.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

"Культура всегда была и остается живым мостом между народами. Через искусство, язык, традиции и музыку мы глубже узнаем друг друга, учимся понимать и уважать различия, находим общее и сохраняем лучшее. Именно поэтому Аллея вечной дружбы становится символом духовного единения наших народов, живой метафорой исторической общности и сотрудничества, устремленного в будущее. Уверена, что это место станет площадкой для совместных культурных проектов, встреч художников, музыкантов, актеров, историков и молодых талантов. Аллея всегда будет напоминанием о том, как важно беречь доверие, уважение и общие ценности, передаваемые из поколения в поколение", – отметила Аида Балаева.

В ответном слове Ольга Любимова подтвердила намерения по укреплению культурных связей между странами.

"Высокая честь открывать Аллею дружбы выпала культурным ведомствам двух стран. Несомненно, прочные культурные связи, общие духовные ценности и историческая память являются крепким фундаментом дружбы наших народов", – подчеркнула министр культуры России Ольга Любимова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В рамках визита также состоялся круглый стол "Культурный диалог: Казахстан – Россия". Участие в нем приняли представители творческой и научной интеллигенции обеих стран. Собравшиеся обсудили перспективы развития совместных проектов в сфере театрального искусства, музейного и библиотечного дела, кинематографии и культурного образования.

Кульминацией насыщенной программы стал концерт мастеров искусств двух стран. На сцене театра "Астана Опера" звучали произведения, являющиеся культурным кодом для жителей постсоветского пространства, объединяющие души народов. Перед зрителями выступили звезды академической сцены: лауреаты престижных международных конкурсов, Заслуженные деятели культуры Казахстана и России, которые своим талантом создали атмосферу настоящего праздника искусства и единства.