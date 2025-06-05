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События

Жилой комплекс сносят в Астане

Жилой комплекс сносят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 17:56 Фото: Telegram/astana_newss
В Астане сносят незаконно построенный жилой комплекс "Mardan". Об этом сегодня, 5 июня 2025 года, заявили в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Работа по выявлению фактов самовольного строительства многоквартирных ЖК проводится Управлением контроля и качества городской среды акимата Астаны при координации прокуратуры города.

"На сегодняшний день управлением совместно с акиматом района "Нұра" был зафиксирован факт строительства жилого комплекса "Mardan" (застройщик – ТОО "Asyl-Nur Qurylys"). По результатам проверки установлено, что строительно-монтажные работы начались без получения необходимых разрешительных документов, предусмотренных Законом РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".Пресс-служба акимата Астаны

В отношении застройщика, как отметили власти столицы, были приняты меры административного характера, с выдачей предписания об устранении выявленных нарушений.

"Однако с неисполнением предписания, суд обязал застройщика снести самовольно возведённый объект и в рамках исполнения вступившего в законную силу судебного решения Департамент юстиции Астаны осуществляет принудительный демонтаж".Пресс-служба акимата Астаны

Ранее аналогичным образом был произведен демонтаж незаконно построенного ЖК "Qurmangazy", застройщиком которого является ТОО "Inter Stroy Astana".

"АО "Казахстанская жилищная компания" запустила онлайн-центр поддержки дольщиков с применением искусственного интеллекта (AI-чат-бота). Чат-бот предназначен для консультации граждан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве. Пользователи могут указать название застройщика, его БИН или название жилого комплекса для получения актуальной информации: https://homeportal.kz/ru/", – напомнили в пресс-службе акимата Астаны.

3 июня 2025 года стало известно, что в Алматы сносят крупный недостроенный объект.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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