В Алматы сносят крупный недостроенный объект: адрес и причина

В Алматы сносят крупный недостроенный объект. Об этом 3 июня 2025 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления градостроительного контроля Алматы, по решению суда сегодня начат снос строительного объекта, расположенного по ул. Ондасынова, уч. 37/12, с участием судебных исполнителей.

"Недостроенный объект простаивал несколько лет и по результатам обследования подлежал сносу ввиду значительного износа и коррозии". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что ранее управлением собственнику (физлицо) выдавалось предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа выстроенной железобетонной конструкции сложной формы.

"В связи с тем, что требования предписания не были исполнены, 29 января 2024 года управлением направлено исковое заявление на принудительное исполнение в Бостандыкский районный суд города. 27 мая 2024 года решением суда иск управления удовлетворен, после чего дело было передано в Департамент юстиции на исполнение". Пресс-служба акимата Алматы

23 мая 2025 года стало известно, что в Алматы снесли очередную незаконную автомойку. Как уточнили в городском Управлении градостроительного контроля, по решению суда под снос попал объект по ул. Жукова/Затаевич, д. 135/17.