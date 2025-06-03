#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
511.37
583.73
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
511.37
583.73
6.46
События

В Алматы сносят крупный недостроенный объект: адрес и причина

Алматы, снос, недостроенный объект, крупный, адрес, причина, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 16:26 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы сносят крупный недостроенный объект. Об этом 3 июня 2025 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления градостроительного контроля Алматы, по решению суда сегодня начат снос строительного объекта, расположенного по ул. Ондасынова, уч. 37/12, с участием судебных исполнителей.

"Недостроенный объект простаивал несколько лет и по результатам обследования подлежал сносу ввиду значительного износа и коррозии".Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что ранее управлением собственнику (физлицо) выдавалось предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа выстроенной железобетонной конструкции сложной формы.

"В связи с тем, что требования предписания не были исполнены, 29 января 2024 года управлением направлено исковое заявление на принудительное исполнение в Бостандыкский районный суд города. 27 мая 2024 года решением суда иск управления удовлетворен, после чего дело было передано в Департамент юстиции на исполнение".Пресс-служба акимата Алматы

23 мая 2025 года стало известно, что в Алматы снесли очередную незаконную автомойку. Как уточнили в городском Управлении градостроительного контроля, по решению суда под снос попал объект по ул. Жукова/Затаевич, д. 135/17.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Тюремный срок получил судья из Уральска за 200 тысяч тенге
События
17:40, Сегодня
Тюремный срок получил судья из Уральска за 200 тысяч тенге
"Недобросовестные подрядчики уходят от ответственности": Ревком Алматы призвал к цифровой реформе закупок
События
17:04, Сегодня
"Недобросовестные подрядчики уходят от ответственности": Ревком Алматы призвал к цифровой реформе закупок
Скончался автор вальса "Мой ласковый и нежный зверь" Евгений Дога
События
16:51, Сегодня
Скончался автор вальса "Мой ласковый и нежный зверь" Евгений Дога
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: