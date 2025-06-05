Необычные небесные объекты наблюдают над Казахстаном: астроном объяснила огни в небе

В небе над Астаной, Карагандой и Павлодаром горожане заметили пролетающие (или падающие) объекты, сообщает Zakon.kz.

Объекты космического происхождения вызвали бурный интерес у общественности.

За комментарием редакция Zakon.kz обратилась к астроному Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлане Мошкиной.

"На видео сгорают ступени космического аппарата. Это когда отработанные ступени или отработанная ракета заходит в атмосферу, разрушается на фрагменты, но при этом все объекты движутся по одной траектории, с одной скоростью. Ранее, пару месяцев назад, было похожее видео. Мы давали информацию по такому видео", – прокомментировала ситуацию эксперт.

Какой именно космический аппарат сгорел на глазах у сотен тысяч казахстанцев, пока неизвестно.

Ранее казахстанский астроном дала прогноз по событиям, которые будут происходить на небе в июне 2025 года. Известно, что землян ожидает мини-парад планет, космические явления в ночном небе и знаменательные исторические даты.