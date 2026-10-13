Светящиеся объекты в небе над Казахстаном: астроном рассказал, что это было
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Основатель и преподаватель школы астрономии Astro Astana Артур Гайдук заявил, что, вероятнее всего, это была сгорающая в атмосфере третья ступень китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11".
"Согласно данным Telegram-каналов Starvisor и Astro Alert, второй из которых относится к обсерватории Архыз в России и ведется учеными-астрономами, сгорела третья ступень китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11". Она была запущена 17 сентября этого года с космодрома Цзюцюань", – рассказал Гайдук корреспонденту ТАСС.
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Он уверен, что связывать это событие с НЛО не следует.
"... И там и там есть логичные научные объяснения", – сказал он, имея в виду другое необычное свечение, наблюдавшееся несколькими днями ранее.
По словам астронома, ступени ракет-носителей могут сгорать в атмосфере спустя несколько недель после запуска. Особенно это касается третьих ступеней, которые находятся высоко на орбите и движутся с большой скоростью. Они могут падать и сгорать спустя 3-4 недели после запуска.
По словам Гайдука, пролет космического мусора наблюдали в Астане, северных и северо-западных регионах Казахстана, на Урале и юге России.
Гайдук также прокомментировал другое необычное свечение, наблюдавшееся в Казахстане примерно 8 октября. По его словам, оно было связано с отражением света городских кварталов низким слоем облаков.
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"Это была оптическая иллюзия", – пояснил астроном.
Он добавил, что подобные явления возникают при определенных условиях, в том числе при повышенной влажности и низкой облачности.
Отметим, что в ночь на 13 октября казахстанцы могли наблюдать и другое космическое явление – пик активности Южных Таурид: метеорного потока, известного яркими болидами, которые выглядят как огненные шары и оставляют за собой светящиеся следы.