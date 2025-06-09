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События

Дома не построили, 300 млн украли: осуждены чиновники и подрядчики из Атбасара

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 13:16 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области огласили приговор по делу расхитителей "противопаводковых" денег. Эти 300 млн предназначались для строительства жилья в зоне подтопления Атбасарского района, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 5 июня 2025 года по факту хищения свыше 300 млн тенге в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7" и "Фундаменталь" состоялся приговор.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, эти средства были выделены из резерва правительства еще в 2021 году для строительства двух 100 квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления.

"Приговором суда участники хищения осуждены по статьям 189 части 4 (хищение в особо крупном размере) и 218 (легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы 8,6 и 7,6 года соответственно, с конфискацией имущества".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай разоблачил мошенническую схему под видом инвестиционного проекта, связанного с государственными закупками. Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками, с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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