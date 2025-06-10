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Экономика и бизнес

В Акмолинской области два предпринимателя украли у государства почти 250 млн тенге

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 18:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Акмолинской области Жаркаинский районный суд вынес приговор в отношении руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) и главы крестьянского хозяйства (КХ), признанных виновными в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, в период с января 2022 по июль 2024 года осужденные Е. и М. вступили в сговор с целью хищения бюджетных средств, оформив фиктивные документы на получение субсидий за переработку сельхозпродукции – молока и продукции из него.

По данным суда, М., как руководитель КХ, вносил недостоверные сведения в счета-фактуры о реализации молока СПК, завышая объемы. В свою очередь, Е., будучи главой СПК, оформляла фиктивные документы о приобретении молока и производстве масла и сыра. На основании этих данных подавались заявки на получение государственных субсидий.

"В результате противоправных действий государству причинен ущерб в размере 247 млн тенге", – уточнили в суде.

Кроме того, по информации суда, Е. легализовала часть преступных доходов, перечисляя средства на счета третьих лиц, а также приобретая имущество, которое затем сдавалось в аренду.

Вина подсудимых подтверждена аудиторским заключением, показаниями свидетелей, налоговыми и банковскими сведениями, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий.

Суд приговорил Е. и М. к 6 годам 4 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем, и с лишением права занимать материально-ответственные должности. Также с осужденных взыскано в солидарном порядке 232,4 млн тенге в пользу государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом уголовном деле. Бывших сотрудников Qarmet подозревают в хищении 1 млрд тенге. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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