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Законодательство РК

Более 300 млн тенге "противопаводковых" денег украли в одном из регионов Казахстана

Противопаводковые деньги украли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 09:43 Фото: Генпрокуратура
Специальные прокуроры Акмолинской области завершили расследование в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7", "Фундаменталь" по факту хищения свыше 300 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации региональной прокуратуры, эти средства были выделены из резерва правительства в 2021 году на строительство двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, живущих в зоне подтопления.

Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 189 ч. 4 Уголовного кодекса РК – растрата имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.

"В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество – коммерческая недвижимость в Астане и Алматы, спецтехника, строительное оборудование и денежные средства на банковских счетах на сумму более 50 млн тенге. Оценочная стоимость всего арестованного имущества составила свыше 335 млн тенге", – сообщили в прокуратуре.

Прокурорами установлено, что часть из указанного имущества сдавали в аренду, что приносило преступный доход.

"В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по ст. 218 ч. 3 Уголовного кодекса РК, то есть легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем. За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – добавили в надзорном органе.

В настоящее время участники уголовного процесса знакомятся с материалами уголовного дела.

Окончательную точку в деле поставит суд.

В середине ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

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