Более 300 млн тенге "противопаводковых" денег украли в одном из регионов Казахстана
По информации региональной прокуратуры, эти средства были выделены из резерва правительства в 2021 году на строительство двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, живущих в зоне подтопления.
Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 189 ч. 4 Уголовного кодекса РК – растрата имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.
"В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество – коммерческая недвижимость в Астане и Алматы, спецтехника, строительное оборудование и денежные средства на банковских счетах на сумму более 50 млн тенге. Оценочная стоимость всего арестованного имущества составила свыше 335 млн тенге", – сообщили в прокуратуре.
Прокурорами установлено, что часть из указанного имущества сдавали в аренду, что приносило преступный доход.
"В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по ст. 218 ч. 3 Уголовного кодекса РК, то есть легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем. За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – добавили в надзорном органе.
В настоящее время участники уголовного процесса знакомятся с материалами уголовного дела.
Окончательную точку в деле поставит суд.
В середине ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.