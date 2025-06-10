Сбой матрицы по-таразски объяснили полицейские

В соцсетях распространяют видео, которое получило негласное название "сбой матрицы", сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали 9 июня 2025 года.

"Вот такой вот сбой в матрице. Нет, реально. Шли, шли пацаны и встали, угорают походу", – сказано в описании к видео.

Комментаторы отнеслись к видео с юмором, однако большинство сошлись на том, что детям не хватает воспитательных мер.

В полиции на видео отреагировали.

"Полицейские установили мальчиков и выяснили, что явилось причиной необдуманного поступка. Оказалось, что друзья поспорили, кто из них дольше простоит в неподвижном состоянии пока горит зеленый сигнал светофора. С ребятами и их родителями провели профилактическую беседу, законных представителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей", – сообщили 10 июня в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

7 июня в Таразе чудом удалось избежать трагедии машинисту пассажирского поезда, перед которым на рельсы выехал автобус.