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Происшествия

Водитель автобуса выскочил на рельсы перед пассажирским поездом на юге Казахстана

железная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 09:50 Фото: пресс-служба КТЖ
Машинист пассажирского поезда чудом предотвратил столкновение с автобусом, который выехал перед составом на железнодорожном переезде на юге Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", инцидент случился 7 июня 2025 года на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Корагатты – Татты (участок Тараз – Шу).

"Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, предотвратив столкновение с автобусом, который выехал на пути перед приближающимся составом", – рассказали в КТЖ.

Водитель автобуса покинул место происшествия. Информацию о происшествии передали в правоохранительные органы.

В ночь на 1 июня 2025 года подобный инцидент случился в Акмолинской области на неохраняемом и нерегулируемом железнодорожном переезде участка "Жанаесиль – Пресногорьковская": Машинисту грузового поезда пришлось применить экстренное торможение, чтобы предотвратить столкновение с автомобилем Nissan, который стоял на путях.

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Андрей Дюсупов
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