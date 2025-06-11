Житель ЖК "Хан Тенгри" незаконно увеличил площадь своей квартиры: что решил суд Алматы

В Алматы под снос попала самовольная постройка, возведенная на террасе третьего этажа жилого комплекса "Хан Тенгри", расположенного по ул. Кенесары Хан, дом 54/33. Об этом 11 июня 2025 год заявили в управлении градостроительного контроля южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного релиза, ранее проведенная внеплановая проверка установила, что собственник (физлицо) без разрешительных документов пристроил к своей квартире одноэтажную постройку, значительно увеличив площадь своего жилья.

"В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку требования предписания не были исполнены, 26 августа 2024 года управлением подано исковое заявление о принудительном исполнении предписания в Алмалинский районный суд Алматы". Управление градостроительного контроля Алматы

Далее последовали судебные разбирательства, и 5 января 2025 года судом исковые требования управления удовлетворены.

"Демонтаж объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции". Управление градостроительного контроля Алматы

10 июня 2025 года стало известно, что в Алматы по решению суда сносят жилой комплекс Orda City.