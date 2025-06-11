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События

Житель ЖК "Хан Тенгри" незаконно увеличил площадь своей квартиры: что решил суд Алматы

Житель ЖК "Хан Тенгри" незаконно увеличил площадь своей квартиры: что решил суд Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 17:24 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы под снос попала самовольная постройка, возведенная на террасе третьего этажа жилого комплекса "Хан Тенгри", расположенного по ул. Кенесары Хан, дом 54/33. Об этом 11 июня 2025 год заявили в управлении градостроительного контроля южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного релиза, ранее проведенная внеплановая проверка установила, что собственник (физлицо) без разрешительных документов пристроил к своей квартире одноэтажную постройку, значительно увеличив площадь своего жилья.

"В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку требования предписания не были исполнены, 26 августа 2024 года управлением подано исковое заявление о принудительном исполнении предписания в Алмалинский районный суд Алматы".Управление градостроительного контроля Алматы

Далее последовали судебные разбирательства, и 5 января 2025 года судом исковые требования управления удовлетворены.

"Демонтаж объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции".Управление градостроительного контроля Алматы

10 июня 2025 года стало известно, что в Алматы по решению суда сносят жилой комплекс Orda City.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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