В Алматы снесли незаконную пристройку в микрорайоне Аксай-5

В Алматы демонтировали очередную незаконно возведенную пристройку. Под снос попал объект, расположенный в микрорайоне Аксай-5, дом 25, сообщили Zakon.kz в управлении градостроительного контроля города.

Ранее в отношении собственника объекта – ТОО "Ozyurt" – была проведена внеплановая проверка.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что пристройка к нежилому помещению была возведена хозяйственным способом без получения необходимых разрешительных документов.

По итогам проверки к собственнику были применены административные меры, а материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы для принятия процессуального решения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

21 февраля 2025 года суд постановил привлечь владельца объекта к административной ответственности с обязательным принудительным сносом незаконно возведенного строения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Демонтаж был произведен сегодня, 29 января 2026 года, во исполнение судебного решения при участии судебных исполнителей городского департамента юстиции.

Материал по теме В Алматы снесли незаконную пристройку к жилому дому

27 января 2026 года мы также рассказывали, что в Алматы заморозили стройку двух ЖК рядом с аэропортом. К примеру, возведение ЖК Bastion ведется без согласований и разрешений уполномоченных органов гражданской авиации. А застройщик ЖК Dream City Tech начал облицовку фасадов без согласования.