В Алматы снесли незаконную пристройку в микрорайоне Аксай-5
Ранее в отношении собственника объекта – ТОО "Ozyurt" – была проведена внеплановая проверка.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что пристройка к нежилому помещению была возведена хозяйственным способом без получения необходимых разрешительных документов.
По итогам проверки к собственнику были применены административные меры, а материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы для принятия процессуального решения.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
21 февраля 2025 года суд постановил привлечь владельца объекта к административной ответственности с обязательным принудительным сносом незаконно возведенного строения.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Демонтаж был произведен сегодня, 29 января 2026 года, во исполнение судебного решения при участии судебных исполнителей городского департамента юстиции.
27 января 2026 года мы также рассказывали, что в Алматы заморозили стройку двух ЖК рядом с аэропортом. К примеру, возведение ЖК Bastion ведется без согласований и разрешений уполномоченных органов гражданской авиации. А застройщик ЖК Dream City Tech начал облицовку фасадов без согласования.