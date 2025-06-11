Здравоохранение на подъеме: как Акмолинская область выстраивает устойчивую модель медпомощи

Развитие системы здравоохранения в Акмолинской области приобретает системный и многопрофильный характер, демонстрируя примеры эффективной реализации государственной политики в социальной сфере, сообщает Zakon.kz.

Опираясь на поручения главы государства и поддержку правительства, регион последовательно укрепляет медицинскую инфраструктуру, расширяет спектр услуг и усиливает социальную ориентированность здравоохранения. Причем важным источником для реализации таких проектов становятся возвращенные в Казахстан незаконно выведенные активы – средства, которые начинают работать на благо граждан.

Анализ текущей ситуации показывает: вектор развития медицины в области строится не на точечных инициативах, а на сбалансированной стратегии, охватывающей как сельское здравоохранение, так и специализированную помощь детям, профилактику, кадровое обеспечение и донорскую систему. Особенность этого процесса – в стремлении выровнять качество услуг независимо от места проживания пациента.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Ключевым направлением остается модернизация первичного звена, особенно в сельских районах, где доступ к базовым медицинским услугам традиционно оставался ограниченным. Открытие врачебной амбулатории в селе Арнасай Аршалынского района и фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынды Буландынского района стало примером того, как можно эффективно восполнить этот дефицит. Оба объекта построены за счет средств, возвращенных в страну, и полностью укомплектованы по современным стандартам. Это позволяет не просто оказывать помощь, а оказывать ее на качественно новом уровне, с привлечением узких специалистов, современным оборудованием и системным охватом прилегающих сел.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Строительство таких объектов – это инвестиции в здоровье наших граждан. Благодаря поддержке главы государства сельчанам создаются современные условия для лечения и профилактики заболеваний. Это конкретный результат государственной политики по улучшению жизни и доступности медицинских услуг на селе", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Такие учреждения, по сути, становятся точками притяжения и доверия для сельского населения. Врачебная амбулатория в Арнасай рассчитана на обслуживание более двух тысяч человек, а ее оснащение на 75% отечественного производства демонстрирует, как программа медицинской модернизации связана с поддержкой национального бизнеса. Пример Алтынды показывает, что даже компактный ФАП способен обеспечить базовые медицинские потребности более тысячи человек, если его организация и штат соответствуют клиническим протоколам.

Сельская медицина не ограничивается инфраструктурой. Она требует кадрового обеспечения, мобильности специалистов и логистических решений. Область учитывает эти вызовы: в учреждениях работают врачи и медсестры, организованы регулярные выезды специалистов, подключаются телемедицинские решения, внедряются цифровые формы учета. Все это говорит о росте институциональной зрелости системы.

Параллельно развивается специализированная детская медицина. Многопрофильная областная детская больница, имеющая высшую категорию, стала центром притяжения не только для стационарного, но и реабилитационного лечения.

"За первые четыре месяца 2025 года здесь пролечены более четырех тысяч детей, 75% – экстренно. Особое внимание уделяется детям с инвалидностью и тем, кто участвует в программах "Болашақ" и "Қамқорлық". В рамках амбулаторно-поликлинической службы помощь оказана более 20 тысячам детей, а поддержка в рамках упомянутых программ охватила свыше 10 тыс.", – рассказала руководитель отдела охраны матери, ребенка и общественного здоровья Гульмира Мукашева.

Здравоохранение в регионе не боится вызовов высокой сложности. Впервые в области была успешно проведена стоматологическая операция под наркозом ребенку с особыми потребностями. Расширяется спектр хирургических вмешательств, включая нейрохирургию и урологию. Это означает, что медицина региона становится самодостаточной – часть процедур, ранее доступных только в столичных центрах, теперь можно получить на месте.

Профилактическое направление не остается в стороне. Система скринингов (неонатальный, аудиологический, психофизический) позволяет выявлять отклонения на ранних стадиях. Это соответствует лучшим международным практикам, где именно превентивные меры определяют эффективность национальных систем здравоохранения.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Дополнительным элементом устойчивости становится развитие донорства. Область не просто поддерживает его на необходимом уровне, но и вводит меры стимулирования. Увеличение выплат до 8 тысяч тенге, поддержанное депутатами маслихата, стало ответом на снижение количества постоянных доноров из-за миграции, возраста и последствий пандемии. В результате регион сохраняет стабильный запас крови и укомплектованность службы.

С точки зрения институционального подхода важным является участие прокуратуры в контроле за целевым использованием возврата активов. Это формирует доверие к самим программам: каждый возвращенный тенге действительно направляется на развитие медицины, а не теряется в бюрократической цепочке.

"В Акмолинской области планируется реализовать 33 социальных проекта. Из них 10 медицинских объектов. Задача органов прокуратуры – контролировать целевое использование возвращенных активов. Каждый возвращенный тенге должен служить развитию Казахстана", – заместитель генерального прокурора РК Галымжан Коигельдиев.

На фоне всех этих изменений становится очевидным: Акмолинская область выстраивает модель здравоохранения, в которой объединяются социальная справедливость, региональный баланс, технологичность и результативность. Регион движется от политики "латания дыр" к системной трансформации. От доступности – к качеству. От формальных отчетов – к конкретным показателям, выраженным в количестве спасенных жизней, улучшенном здоровье и росте доверия населения к медицине. И в этом смысле опыт Акмолинской области может рассматриваться как модельный для других регионов страны.