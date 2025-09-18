Здравоохранение Акмолинской области: цифровизация и ИИ в действии

В Акмолинской области продолжается масштабная работа по внедрению цифровых технологий в сферу здравоохранения: от электронной очереди в поликлиниках до телемедицины и систем искусственного интеллекта. Подробнее в материале Zakon.kz.

Напомним, по поручению президента в селе Красный Яр заработала электронная очередь в Центре первичной медико-санитарной помощи. Теперь поход к врачу здесь напоминает визит в ЦОН – все можно сделать через терминал или онлайн, без бумажной суеты и ожиданий в коридорах. Если проект окажется успешным, его распространят на весь регион.

Не менее значимый шаг – запуск телемедицины. Первым районом стал Аккольский. В проект включили Центральную районную больницу и медучреждения в Урюпинке, Ивановке, Новорыбинке, Енбеке, Наумовке и Кына. Для более чем 25 тыс. человек это стало настоящим облегчением. Уже с сегодняшнего дня сельчане могут получить консультацию узких специалистов областного и даже республиканского уровня, не выезжая за пределы своего села.

Фото: Управление цифровизации и архивов Акмолинской области

"Телемедицина помогает ускорить постановку диагноза и улучшает качество лечения. Самое главное, что жители отдаленных сел теперь могут обратиться к узким специалистам, которых в районах часто нет", – подчеркнули в Управлении здравоохранения.

Оператором проекта стала компания Digital MED365, которая ранее внедрила похожие решения в системе КУИС. Там система показала себя с лучшей стороны: сократилось количество выездов пациентов в городские больницы, снизилась нагрузка на врачей и службы сопровождения, консультации стали доступнее.

Фото: Управление цифровизации и архивов Акмолинской области

Сегодня дистанционные приемы уже прочно вошли в практику.

"Из почти 900 тыс. медицинских услуг, оказанных в области с начала года, свыше 68 тысяч пришлись именно на телемедицину. Причем в сельской местности этот формат востребован даже больше, чем в городах: 7,93 процента против 7,14", – сообщили в профильном ведомстве.

Важный шаг сделан и в применении искусственного интеллекта. В Красном Яру работает проект "AI-ассистент врача (Ascle)", известный также как "Терапевт AI".

"Система анализирует данные пациента, формирует предварительный диагноз и передает его врачу для подтверждения или уточнения. Такой подход помогает экономить время, снижает бумажную нагрузку и повышает точность", – пояснили специалисты Управления цифровизации и архивов Акмолинской области.

Сегодня AI-ассистент применяется уже в пяти медучреждениях региона, включая поликлиники в Кокшетау и Степногорске, Аккольскую городскую больницу, ПМСП в Красном Яру и первую городскую поликлинику Косшы.

Для жителей области это не просто цифровые новшества. Это реальный шаг к медицине будущего, где расстояния перестают быть барьером, а помощь врача становится ближе и удобнее.