Развитие инженерной инфраструктуры на особом контроле

Алматинская область продолжает активно развивать инженерную инфраструктуру в ответ на стремительный рост численности населения и увеличивающуюся нагрузку на коммунальные системы.

За последние десять лет численность населения Карасайского района увеличилась с 221 до 342 тысяч человек, что потребовало незамедлительных и масштабных решений со стороны региональных властей в части модернизации систем электроснабжения и водоснабжения.

В Карасайском районе реализуется крупный инфраструктурный проект, направленный на устранение энергодефицита и повышение качества коммунальных услуг. Разработана проектно-сметная документация на сумму 5,7 млрд тенге, охватывающая 16 населенных пунктов, в числе которых — Каскелен, Шамалған, Елтай, Жандосов, Бекболат и Жамбыл. Соответствующая заявка направлена на рассмотрение в областную комиссию для включения в республиканский и местный бюджеты.

На текущий момент в четырех селах — Исаев, Бекболат, Батан и Елтай — ведутся строительно-монтажные работы по полной модернизации линий электропередачи. Это позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение для тысяч жителей. Важным аспектом является перевод потребителей с частных сетей на вновь построенные линии, которые будут находиться на государственном балансе. Это решение позволит устранить зависимость от теневых монополистов и усилить контроль качества предоставляемых услуг.

Для стабилизации подачи напряжения и снижения риска аварийных отключений запланировано строительство новых подстанций, призванных решить проблему нехватки трансформаторных мощностей.

В рамках региональной инвестиционной программы предусмотрено строительство двух высоковольтных подстанций — "Көлді" и "Индустриальная" — с общим бюджетом 18 млрд тенге. Разработка проектно-сметной документации по подстанции "Көлді" завершится в августе 2025 года.

Дополнительно в период 2026–2030 годов АО "Алатау Жарық Компаниясы" планирует инвестировать свыше 7,2 млрд тенге в модернизацию и реконструкцию распределительных сетей Карасайского района. Также утверждена отдельная инвестиционная программа по развитию электросетей Елтайского сельского округа на 2026–2027 годы.

Вопросы водоснабжения остаются на постоянном контроле. Так, в начале июня в селе Коктоган произошел сбой на насосной станции, в результате чего было временно прекращено водоснабжение. В кратчайшие сроки была организована подача воды с привлечением автоцистерн, а днем позже установлен новый насосный агрегат.

10 июня произошел аварийный обрыв на линии 0,4 кВ, что вновь привело к кратковременной приостановке подачи воды. Благодаря оперативной работе специалистов АО "Алатау Жарық Компаниясы" авария была устранена в течение нескольких часов, и система водоснабжения вернулась к штатному режиму.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство системы водоснабжения села Коктоган. Параллельно продолжаются строительно-монтажные работы в пяти других населенных пунктах — Жармұхамбет, Елтай, Каратөбе, Қайрат и Шалқар. Реализация этих проектов обеспечит тысячи жителей стабильным доступом к чистой питьевой воде.

В Алматинской области реализуется принцип упреждающего реагирования на инфраструктурные вызовы. Местные исполнительные органы переходят от точечных решений к комплексному подходу: строятся новые объекты, заменяются устаревшие сети, расширяется государственный баланс коммунальной инфраструктуры.

"Наша цель — чтобы ни один житель региона, независимо от того, проживает он в городе или в сельской местности, не испытывал перебоев с подачей света и воды. Мы будем продолжать решать инфраструктурные задачи комплексно и адресно — от Кегенского до Карасайского районов", — отметил руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматинской области Айдын Бегимбеков.

Несмотря на рост населения и возрастающее давление на коммунальные системы, регион демонстрирует высокую готовность к вызовам и стремится создать комфортные условия для жизни каждого жителя.