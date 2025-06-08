В аэропорту Алматы прокомментировали информацию про "распродажу забытых чемоданов"
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Международном аэропорту Алматы 8 июня опровергли информацию про распродажу утерянного и невостребованного багажа, сообщает Zakon.kz.
"Касательно распространяемой в социальных сетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы сообщает, что данная информация не является достоверной. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!" – говорится в сообщении.
Ранее в аэропорту Алматы утвердили тарифы на предстоящие пять лет.
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