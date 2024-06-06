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Информацию о "неработающем" новом терминале прокомментировали в аэропорту Алматы

Не работает новый терминал, комментарий, аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:22 Фото: аэропорт Алматы
Пассажиры пожаловались на то, что международные вылеты все еще осуществляются из старого терминала аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях 6 июня появилась публикация следующего содержания:

"Qatar Airways прислали имейл, что наш вылет будет из нового терминала. Ехали в порт, предвкушая. Но реальность оказалась другой – все тот же старый терминал, огромные очереди, духота и все другие знакомые прелести. Как всегда, провели пафосное открытие нового терминала, который еще не заработал. Видимо, снова "техническое". Так что рассчитывайте свое время и приезжайте заранее, людей просто море".

В Алматинском аэропорту отреагировали на это сообщение.


"Информацию о рейсах, а также уведомления пассажирам отправляют авиакомпании. По данному инциденту за комментариями просим обратиться в авиакомпанию. Также информируем, что планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего терминала в новый. Полный перевод международных рейсов в новый терминал будет осуществлен в течение первой декады июня. После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там напомнили, что новый терминал работает с 1 июня.

31 мая 2024 года прибывший в Алматы с рабочим визитом президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый международный терминал аэропорта южной столицы.

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