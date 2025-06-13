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События

Металлургический комбинат произвел ремонт всех конвертеров

Металлургический комбинат, ремонт, всех конвертеров, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 17:29 Фото: Qarmet
На металлургическом комбинате Qarmet успешно завершен капитальный ремонт конвертера №3. Агрегат был приостановлен 22 мая 2025 года после достижения максимальной стойкости – 7911 плавок. Общая продолжительность ремонта составила 16 суток. Сейчас конвертер находится в активной работе.

В рамках капитального ремонта проведен комплекс технически сложных и критически важных мероприятий, направленных на восстановление ресурса и повышение эффективности агрегата.

Фото: Qarmet

В частности, выполнены работы по полной перефутеровке конвертера, ремонту корпуса и всех защитных конструкций, восстановлению железнодорожной инфраструктуры, ремонту наклонных щитов и капитальному ремонту системы газоочистки, отвечающей за фильтрацию отходящих газов и соблюдение экологических норм.

Фото: Qarmet

Работы были выполнены слаженно и качественно благодаря взаимодействию цеха ремонта металлургических печей, энергоремонтного цеха, РМЗ и энергослужбы конвертерного цеха.

Конвертер №3 приступил к работе точно в необходимые сроки, обеспечивая бесперебойный выпуск стали в соответствии с производственными планами.

Фото: Qarmet

Фото: Qarmet

Напомним, что в 2024 году Qarmet провел масштабные капитальные ремонты конвертеров №1 и №2, в рамках которых была осуществлена полная замена корпусов с установкой современных, более устойчивых к нагрузкам конструкций.

Эти меры позволили не только продлить срок службы оборудования, но и значительно увеличить объемы выплавки стали, повысив производственную эффективность конвертерного отделения в целом.

Капитальные ремонты всех трех конвертеров, выполненные в 2024-2025 годах, стали частью комплексной программы технической модернизации Qarmet и заложили прочную основу для стабильного роста и укрепления позиций компании на рынке металлопродукции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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