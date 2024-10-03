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Сгнившая кровля и прохудившиеся стены: металлургический комбинат в Темиртау проводит капитальный ремонт

Караганда , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 15:57 Фото: из открытых источников
Карагандинский металлургический комбинат сейчас устраняет дефекты в цехах, ремонты в которых не проводились со времен Советского Союза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал предприятия Qarmet.

На металлургическом комбинате Qarmet проводится масштабная программа по ремонту и демонтажу старых зданий и цехов, направленная на повышение безопасности работников и производства. Эти меры являются приоритетными для компании, которая взяла курс на обновление и модернизацию производства.

Караганда , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 15:57

Фото: из открытых источников

В Qarmet реализует работы по восстановлению ключевых объектов. До конца 2024 года будет заменено порядка 50 тыс. кв. м кровли, что значительно улучшит условия работы на комбинате.

"Еще в декабре 2023 года был проведен масштабный анализ активов, который показал, что многие производственные объекты находятся в аварийном состоянии. Здания не обеспечены надежной кровлей, в прошлом году показательно обрушились крыша и стена листопрокатного цеха (ЛПЦ-1)", – говорится в сообщении компании.
Караганда , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 15:57

Фото: из открытых источников

Особое внимание уделяется цехам, которые были признаны аварийными, включая кислородный цех, цех листопрокатного производства (ЛПЦ-1), кровлю цеха машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и цеха горячего цинкования и алюминирования (ЦГЦА). В этих цехах проводится восстановление крыши, конструкций и модернизация для обеспечения надежности производственного процесса. Выявление и анализ потенциально опасных участков продолжается непрерывно.

Караганда , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 15:57

Фото: из открытых источников

"Задачей стало обновление инфраструктуры внутри и прилегающей территории комбината. Дороги зачастую не оснащены пешеходными тротуарами, что несет угрозу жизни работников при движении большегрузного транспорта. На текущий момент ремонт выполнен в районе цеха агломерационного производства и будет продолжен на всей территории производства. Помимо асфальтирования, осуществляется реконструкция контрольно-пропускного пункта прокатной проходной для расширения въезда и улучшения условий по передвижению персонала. Также завершается реконструкция моста вблизи копрового цеха для обеспечения бесперебойной транспортировки грузов и безопасных условий для перемещения сотрудников предприятия. Восстановлен парк металлургов", – рассказали изданию в компании Qarmet.
Караганда , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 15:57

Фото: из открытых источников

Инвестиции Qarmet в ремонт и необходимый демонтаж являются свидетельством приверженности стратегии по повышению безопасности и улучшению условий труда на рабочем месте. Из намеченных задач уже выполнено более 40% от всего объема, говорят в пресс-службе комбината. Однако не сообщают, сколько времени понадобится новой компании, чтобы выйти из 30-летнего простоя из-за предыдущего инвестора.

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Казахстан Карагандинская область Темиртау 2024 год Ремонт Металлургия
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