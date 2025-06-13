Павлодарские медицинские работники получают поздравления в честь профессионального праздника

Торжество по местной традиции провели в городском Доме культуры. В адрес главных героев звучали теплые слова, им вручали благодарственные письма и знаки отличия, передает Zakon.kz.

Медицинские работники в преддверии профессионального праздника по всему Казахстану принимают поздравления и слова благодарности. В Павлодарской области в сфере здравоохранения трудятся более 8 тысяч человек. Сегодня коллеги из различных медучреждений региона собрались в Доме культуры им. Естая на главное традиционное мероприятие. Они скромно держат в руках благодарственные письма, грамоты. У многих на груди отраслевые знаки "Отличник здравоохранения" и "За вклад в развитие здравоохранения".

"Уважаемые сотрудники, ветераны сферы здравоохранения! Разрешите от чистого сердца поздравить вас с профессиональным праздником! Это праздник неравнодушных, ответственных, высококвалифицированных специалистов, чей труд невозможно переоценить. С каждым годом в нашем регионе становятся доступнее медицинские услуги, совершенствуются подходы к лечению, усиливается внимание к профилактике заболеваний. Мы стараемся модернизировать медицинские учреждения, оснащая их новым оборудованием", – отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Но главное – это специалисты, которые взяли на себя миссию лечить и спасать людей, подчеркнул аким.

"Уважаемые медицинские работники, пусть ваш высокий профессионализм, чуткие сердца и золотые руки всегда будут отмечены признательностью и благодарностью пациентов!" – добавил он.

Когда сердца горят

Сегодня же два врача стали победителями в почетных номинациях. Статуэтка "Золотой фонендоскоп" вручена заведующему реанимационным отделением Павлодарской областной детской больницы Куату Аргынову. А врач-травматолог городской больницы №1 Руслан Сыздыков стал обладателем "Золотого скальпеля".

"Для меня это большая честь, спасибо коллегам за признание, я безмерно рад", – говорит Куат Аргынов.

Это он уже 13 лет в команде с коллегами бьется за жизни детей. Ведь в реанимацию их привозят в критической ситуации, после ожогов, падений, аварий.

"Конечно, нужно обладать не только знаниями, опытом, но и крепкой нервной системой. Мы видим тяжелые случаи, счет идет на минуты, паникуют и рыдают родители. Но нужно сосредоточиться на главной цели – спасти жизнь маленького пациента. Это потом, после операции, где-то в кабинете можно дать волю чувствам. Ведь я сам отец троих детей, в молодости приехавший в интернатуру из Семея в Павлодар. Оказавшись в детской реанимации, я понял, что мое место здесь. У нас прекрасный коллектив, вместе мы справляемся с самыми сложными задачами. А когда наш пациент приходит в себя, начинает капризничать, у него блестят глаза, то мы безмерно горды и счастливы", – говорит собеседник Zakon.kz.

Фото: Ирина Адылканова

Фото: Ирина Адылканова

Фото: Ирина Адылканова

Опытнейший травматолог-ортопед Руслан Сыздыков тоже имеет одну запись в трудовой книжке. Он пришел в городскую больницу №1 после окончания института.

"В первую очередь я хочу поблагодарить коллектив, своих учителей, которые меня многому научили, а теперь и я передаю им свои знания. Что касается профессии, то мы несем людям самое главное – здоровье. Когда-то я пошел по стопам своей мамы и сделал правильный выбор", – говорит обладатель "Золотого скальпеля".

Сегодня Руслан Сыздыков с коллегами выполняют высокотехнологичные операции. Среди них эндопротезирование крупных суставов, артроскопия суставов, малоинвазивные методы остеосинтеза.

Заведующая гинекологическим отделением горбольницы №1 Павлодара Алия Ахметова сегодня тоже удостоилась награды. В отделении начинала ординатором, а с 2008 года была назначена заведующей. За год здесь пролечиваются почти 2000 пациенток.

Фото: Ирина Адылканова

"С детства мечтала стать врачом и понимаю, почему. Наверное, дарить радость выздоровления людям – это самая почетная миссия. Мы это чувствуем, когда поступившие к нам в тяжелом состоянии женщины встают на ноги и с улыбкой уходят домой", – уверена Алия Ахметова.

К ее награде "Отличник здравоохранения" прибавилась еще одна – "За вклад в развитие здравоохранения".

Многие из присутствовавших сегодня на торжестве вскоре снимут наряды, наденут белые халаты и отправятся на дежурства.

Фото: Ирина Адылканова

Говорят, что здоровье пациентов для них важнее всего.