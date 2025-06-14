В каких регионах Казахстана ожидается сильная жара до +43 градусов

В Астане и 17 областях Казахстана на 15 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в центре, на юге области Улытау ожидается сильная жара 36 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается днем сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 16 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, на западе, севере, юге области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.



Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-43 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-42 градуса.



На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На севере, в центре, в южной половине области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Актюбинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градус. В центре области сохранится высокая, на севере, юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В горных районах Алматинской области ожидается гроза.



На севере, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на севере, востоке области град. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза, днем град.



В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.



На западе, севере Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Днем на юге области сильная жара 37 градусов. На западе, севере, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается высокая пожарная опасность.



В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов. На западе, юге, в предгорных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град. Ночью на западе, юге, севере области ожидается гроза, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются сильный дождь, град. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидаются гроза, туман.



На юге, востоке, севере Акмолинской области ожидается гроза. Днем на востоке области град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза.



В Астане местами ожидаются грозы. Днем возможен град.



В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

О том, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 15 по 17 июня, можно узнать здесь.

