Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 15 по 17 июня

Фото: pexels

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 15 по 17 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 15 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°. 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +29+31°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +29+31°. 17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +32+34°. Прогноз погоды по Алматы 15 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°. 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°. 17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°. Прогноз погоды по Шымкенту 15 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +37+39°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +37+39°. 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +38+40°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +38+40°. 17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +40+42°. Ранее синоптики предупредили казахстанцев о двух циклонах, которые обрушатся на территорию страны с 14 по 16 июня 2025 года.

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