Маленькие горные козлы устроили поединок в Алматинском заповеднике – видео

Фотоловушка, установленная на территории Алматинского государственного природного заповедника, запечатлела интересный момент из жизни горных козлов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 ноября 2026 года, стало известно из совместной публикации Алматинского заповедника и Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК в Instagram.

"На этот раз в кадр попали козлята таутеке, которые, столкнувшись рожками, пробуют свои силы. На первый взгляд это похоже на настоящий поединок, однако такое поведение является естественной частью жизни молодых горных козлов. Во время таких "тренировок" они развивают ловкость, укрепляют силу и постепенно готовятся к жизни в дикой природе", – говорится под публикацией.

Специалисты отметили, что подобные кадры позволяют ближе увидеть удивительный мир диких животных и лучше понять особенности их поведения.

"А как вы думаете, кто из них сильнее?" – поинтересовались у казахстанцев.

4 ноября 2026 года мы писали о редком хищнике с размахом крыльев более двух метров, который попал на видео в Казахстане. Подробнее – здесь.