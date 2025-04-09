Уникальные кадры попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке

Фото: Instagram/qazaqormany

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана показали уникальные кадры с сибирскими горными козлами, которые попали в фотоловушку, сообщает Zakon.kz.

Видео схватки редких животных опубликовали 9 апреля 2025 года в Instagram комитета. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (@qazaqormany) "На территории Чарынского государственного национального природного парка сработала фотоловушка, запечатлевшая редкие кадры сибирских горных козлов... Это наблюдение подтверждает, что усилия по охране дикой природы и сохранению биоразнообразия дают положительные результаты и идут в верном направлении", – рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК в среду. Сибирские горные козлы – редкий и охраняемый вид, обитающий в горных хребтах Казахстана. Их присутствие в естественной среде является важным индикатором здоровья экосистемы и результативности природоохранных мероприятий, проводимых в парке. 4 марта 2025 года редких животных удалось снять на камеру в нацпарке "Сайрам-Угам".

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