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События

Уникальные кадры попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке

Уникальные кадры попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 18:31 Фото: Instagram/qazaqormany
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана показали уникальные кадры с сибирскими горными козлами, которые попали в фотоловушку, сообщает Zakon.kz.

Видео схватки редких животных опубликовали 9 апреля 2025 года в Instagram комитета.

"На территории Чарынского государственного национального природного парка сработала фотоловушка, запечатлевшая редкие кадры сибирских горных козлов... Это наблюдение подтверждает, что усилия по охране дикой природы и сохранению биоразнообразия дают положительные результаты и идут в верном направлении", – рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК в среду.

Сибирские горные козлы – редкий и охраняемый вид, обитающий в горных хребтах Казахстана.

Их присутствие в естественной среде является важным индикатором здоровья экосистемы и результативности природоохранных мероприятий, проводимых в парке.

4 марта 2025 года редких животных удалось снять на камеру в нацпарке "Сайрам-Угам".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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