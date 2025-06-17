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События

Исторический максимум: названа численность сайгаков в Казахстане

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 15:39 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов Казахстана сегодня, 17 июня 2025 года, назвали численность сайгаков и прокомментировали передачу 1,5 тыс. особей Китаю, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в комитете, по результатам весеннего учета текущего года численность сайгаков в Казахстане составила 3,9 млн особей, превысив исторический максимум 1974 года (1,2 млн особей).

"В рамках второго саммита "Центральная Азия – Китай" главой государства принято решение о передаче 1,5 тыс. особей сайгаков Китайской Народной Республике. В этой связи с китайской стороной будет отработан механизм передачи степных антилоп".Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

Вместе с тем, как напомнили в комитете, ранее в ареал обитания сайгаков входила и западная часть Китая.

Однако во второй половине XIX века из-за интенсивного заселения степных пространств человеком ареал и численность сайгаков значительно сократились.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части КНР для восстановления их популяции. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за принятое решение.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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