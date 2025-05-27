Правительство попросят отрегулировать численность сайгаков в Казахстане

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев 27 мая 2025 года в Мажилисе сообщил, что в правительство скоро поступит документ по регулированию численности сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в 2024 году численность сайгаков в Казахстане превысила 2,8 млн особей. В этом году, по предварительным данным, их уже стало 4 млн. С учетом майского окота можно предположить, что численность сайгаков достигла 5 млн особей.

"В части устойчивого использования по поручению правительства мы изучаем мнение общественности. Был проведен ряд круглых столов с участием депутатов, ученых, с участием международных экспертов. Все высказывают мнение, что необходимо переходить к устойчивому использованию. В настоящее время Институтом зоологии готовится биологическое обоснование, на основе которого мы в ближайшее время будем готовы. Надеюсь, на этой неделе мы внесем уже в правительство предложение о переходе к устойчивому использованию. Говоря простыми словами, по изъятию определенного количества в соответствии с биологическим обоснованием", – сказал Нуркен Шарбиев.

Он напомнил, что в 2023 году численность сайгаков уже регулировали. С учетом этого опыта процессы изъятия из природы будут доработаны и повышена эффективность работы. Мясо сайгаков будут принимать по заявке мясокомбинатов. Сколько они смогут переработать, столько и будет изъято. Таким образом, власти пытаются избежать позапрошлогодний опыт, когда местами произошла порча продукта.

Ранее сообщалось, что фермеры в Акмолинской области не могут выгнать с полей сайгаков и терпят миллиардные убытки.