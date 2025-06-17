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События

Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков

президенты Китая и Казахстана Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев, сайгаки, подарок, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 12:38 Фото: akorda.kz
Казахстан подарит Китаю 1,5 тыс. сайгаков. Об этом решении заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза пресс-службы президента РК, распространенного 17 июня 2025 года:

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления их популяции в соседней стране. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков".

16 июня 2025 года в Казахстан с визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Его в аэропорту Астаны торжественно встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее прошли переговоры, по итогам которых было подписано 24 межправительственных и межведомственных документа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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