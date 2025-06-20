Приостановлены полеты между Атырау и Дубаем

Авиакомпания Air Astana 20 июня 2025 года сообщила о приостановке рейсов между Атырау и Дубаем, сообщает Zakon.kz.

"Air Astana информирует о временной приостановке рейсов по маршруту Атырау – Дубай с 28 июня в связи со значительным увеличением полетного времени. Полеты в Дубай из Астаны и Алматы продолжаются в облет территории Ирана и Ирака", – сказано в распространенном сообщении.

Пассажирам приостановленных рейсов предложат бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов.

Накануне, 19 июня, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi заявила о приостановке полетов между Астаной и Абу-Даби. Государственная авиакомпания ОАЭ Flydubai тоже приостановила полеты в Казахстан.

13 июня 2025 года авиакомпании Air Astana и FlyArystan предупредили пассажиров об облете воздушного пространства Ирана и Ирака.