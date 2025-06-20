#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.55
596.03
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.55
596.03
6.63
События

Приостановлены полеты между Атырау и Дубаем

Аэропорт в Атырау, аэропорт Атырау, международный аэропорт Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:14 Фото: primeminister.kz
Авиакомпания Air Astana 20 июня 2025 года сообщила о приостановке рейсов между Атырау и Дубаем, сообщает Zakon.kz.
"Air Astana информирует о временной приостановке рейсов по маршруту Атырау – Дубай с 28 июня в связи со значительным увеличением полетного времени. Полеты в Дубай из Астаны и Алматы продолжаются в облет территории Ирана и Ирака", – сказано в распространенном сообщении.

Пассажирам приостановленных рейсов предложат бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов.

Накануне, 19 июня, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi заявила о приостановке полетов между Астаной и Абу-Даби. Государственная авиакомпания ОАЭ Flydubai тоже приостановила полеты в Казахстан.

13 июня 2025 года авиакомпании Air Astana и FlyArystan предупредили пассажиров об облете воздушного пространства Ирана и Ирака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Миннауки сообщили хорошие новости для абитуриентов, которые хотят учиться в США
События
19:05, Сегодня
В Миннауки сообщили хорошие новости для абитуриентов, которые хотят учиться в США
Еще 144 казахстанца эвакуированы из Израиля и Ирана
События
16:11, Сегодня
Еще 144 казахстанца эвакуированы из Израиля и Ирана
ИИ поможет следователям Казахстана раскрывать преступления
События
15:50, Сегодня
ИИ поможет следователям Казахстана раскрывать преступления
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: