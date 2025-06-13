Казахстанские авиакомпании обратились к пассажирам из-за полетов над Ираном и Ираком

Фото: Zakon.kz

Авиакомпании Air Astana и FlyArystan сегодня, 13 июня 2025 года, предупредили своих пассажиров об облете воздушного пространства Ирана и Ирака, сообщает Zakon.kz.

Из опубликованного в Telegram-канале заявления следует, что: "Группа Air Astana информирует клиентов об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana и FlyArystan в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Манаму и Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана и Ирака". Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и будет информировать о последующих изменениях. "Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как возможны изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения". Группа Air Astana Ранее посольство Казахстана в Израиле выпустило срочное обращение к гражданам РК.

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