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События

ИИ поможет следователям Казахстана раскрывать преступления

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 15:50 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана запустило новый проект – интерактивный помощник следователя. Целью нововведения стоит повышение качества и скорости расследования уголовных дел, сообщает Zakon.kz.

Уже, как уточнили сотрудники МВД, искусственный интеллект (ИИ) встроен в Информационную систему "Единый реестр досудебных расследований" и помогает следователям автоматизировать рутинную работу.

Стоит отметить, что новая система умеет:

  • переводить речь в текст;
  • сравнивать показания разных людей и находить в них противоречия;
  • предлагать уточняющие вопросы для допросов;
  • автоматически формировать процессуальные документы.

Кроме того, ИИ включает четыре ключевых модуля:

  • планирование расследования;
  • обработка показаний;
  • подготовка документов;
  • аналитика и прогнозы.

Правоохранители уверены, что проект поможет сократить время на расследования и разгрузит следователей от технической работы.

Так, Управление полиции района Есиль Астаны использует систему в тестовом режиме уже с 19 июня 2025 года.

На следующей неделе планируется запуск в отделе полиции города Косши Акмолинской области.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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