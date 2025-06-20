ИИ поможет следователям Казахстана раскрывать преступления

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана запустило новый проект – интерактивный помощник следователя. Целью нововведения стоит повышение качества и скорости расследования уголовных дел, сообщает Zakon.kz.

Уже, как уточнили сотрудники МВД, искусственный интеллект (ИИ) встроен в Информационную систему "Единый реестр досудебных расследований" и помогает следователям автоматизировать рутинную работу.

Стоит отметить, что новая система умеет:

переводить речь в текст;

сравнивать показания разных людей и находить в них противоречия;

предлагать уточняющие вопросы для допросов;

автоматически формировать процессуальные документы.

Кроме того, ИИ включает четыре ключевых модуля:

планирование расследования;

обработка показаний;

подготовка документов;

аналитика и прогнозы.

Правоохранители уверены, что проект поможет сократить время на расследования и разгрузит следователей от технической работы.

Так, Управление полиции района Есиль Астаны использует систему в тестовом режиме уже с 19 июня 2025 года.

На следующей неделе планируется запуск в отделе полиции города Косши Акмолинской области.

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