Цифровой помощник следователя: в Генпрокуратуре рассказали подробности

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о старте нового проекта – интерактивного помощника следователя. Нюансы работы ИИ на службе у правоохранителей раскрыли в Генеральной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Пилотную апробацию "Цифрового помощника следователя" запустили 19 июня 2025 года на базе Управления полиции района Есиль в Астаны.

"Это полноценный помощник следователя в раскрытии преступлений. Благодаря встроенному искусственному интеллекту и большим данным система способна находить взаимосвязи между делами, строить прогнозы и давать рекомендации не только по проведению расследования, но и по профилактике преступности", – пояснили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как ранее уже сообщалось, система состоит из нескольких модулей:

Планирование расследования – система сразу после регистрации в "Едином реестре досудебных расследований" определяет квалификацию правонарушения, планирует ход расследования с учетом установленных обстоятельств, дает рекомендации – кого допросить, какие экспертизы назначить. План автоматически обновляется по мере получения новых данных.

– система сразу после регистрации в "Едином реестре досудебных расследований" определяет квалификацию правонарушения, планирует ход расследования с учетом установленных обстоятельств, дает рекомендации – кого допросить, какие экспертизы назначить. План автоматически обновляется по мере получения новых данных. Обработка показаний – искусственный интеллект распознает речь во время допроса и трансформирует ее в текст. Анализируются показания и поведение человека, указывается на противоречия.

– искусственный интеллект распознает речь во время допроса и трансформирует ее в текст. Анализируются показания и поведение человека, указывается на противоречия. Формирование документов – по итогам допроса система автоматически формирует текст документа. Следователю необходимо будет только проверить документ и подписать. Это экономит значительные временные ресурсы.

"Кроме того, система будет помогать формировать итоговые документы в цифровом формате. Она будет учитывать не только материалы конкретного дела, но и судебную практику по аналогичным случаям", – добавили в Генпрокуратуре.

В мае 2025 года депутат Екатерина Смышляева в Мажилисе озвучила, что многие мыслительные операции для ИИ-моделей пока недоступны, а также высказалась о том, смогут ли когда-нибудь "цифровые помощники" заменить государственных служащих.