Область Абай – точка притяжения инвестиций: в Семее прошел международный форум

Мероприятие объединило представителей бизнеса из разных регионов Казахстана, среди приглашенных были депутаты и общественные деятели, а также форум посетили зарубежные инвесторы, сообщает Zakon.kz.

Одной из важных частей мероприятия стала выставка в павильонах, на которой товаропроизводители региона представили свою продукцию. Для них это стало прекрасной возможностью заявить о себе на республиканском уровне.

Фото: Zakon.kz

"Мы новый завод по переработке резиновой крошки. Пришли показать свою продукцию, а именно – резиновую крошку, углероды, брусчатку. Ожидаем от форума, что все увидят нашу продукцию и получится заключить контракты и начать сотрудничество", – отметил участник форума Манат Рахимов.

Фото: Zakon.kz

У всех участников форума была общая цель – вместе работать над реализацией идей для развития. Некоторые приехали уже для работы с готовыми проектами, а кто-то для того, чтобы получить больше информации об инвестиционном потенциале региона и возможностях сотрудничества. Среди гостей были и представители акиматов из разных областей страны.

"Мы приехали налаживать сотрудничество между регионами. Посмотреть, послушать, куда двигается регион, какие взаимоотношения у нас будут. У нас много крупных предприятий, можно налаживать сотрудничество", – поделился руководитель Управления предпринимательства Жамбылской области Аспандияр Сейсебаев.

Фото: Zakon.kz

Местные общественные деятели и депутаты активно поддержали идею проведения форума и поделились своими ожиданиями от инициативы.

"Мы смело можем расширить масштабы и выйти не только на внутренний, но и на внешний рынок. У нас есть уникальные заводы, местные ремесленники. Я думаю, что сегодняшний форум – залог того, что мы смело можем конкурировать, выйти на международный рынок и поднимать наше государство во всех отраслях и сферах", – поделилась председатель отраслевого совета по торговле и услугам при Палате предпринимателей области Абай Шолпан Мулдагалиева.

Торжественная часть началась с выступления акима области Берика Уали. В своей речи глава региона рассказал о социально-экономическом развитии, планах по реализации новых проектов, а также презентовал концепцию нового административно-делового центра в рамках проекта "Smart City".

Фото: Zakon.kz

"Я искренне рад встретиться с вами на этой священной земле, пропитанной духом великих людей, в благословенном краю, где жили и творили достойные личности. Акимат области готов оказывать всестороннюю поддержку предпринимательству и настроен на установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что сегодняшняя встреча станет началом нашего общего пути к светлому будущему родного края. Только сообща мы сможем превратить область Абай в один из развитых регионов страны. Пусть сегодняшняя встреча станет отправной точкой на этом пути", – отметил аким области Абай Берик Уали.

Уже после стартовали пленарные сессии, где выступили депутаты Сената и Мажилиса Парламента, а также бизнесмены, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Что примечательно, многие бизнесмены родились на этой земле и сейчас активно поддерживают и развивают регион.

В Управлении предпринимательства области Абай сообщили, что в рамках акции "Абайға құрмет" многие регионы изъявили желание сделать к юбилею великого поэта Абая Кунанбаева приятный презент области и городу в виде строительства новых объектов.

Форум посетили иностранные делегации, а именно – инвесторы из Турции и Китая. С некоторыми из них бизнесмены и чиновники области Абай работают уже не первый год. Один из таких предпринимателей – представитель Поднебесной Кан Хепин. Он уже много лет сотрудничает с Казахстаном.

Фото: Zakon.kz

"Я буду активно работать по привлечению инвестиций и рекомендовать другим предпринимателям из Китая, чтобы они сотрудничали с областью Абай. Это для меня особая земля, если мне позволит здоровье, я всю жизнь буду работать на этой земле", – сказал в своей речи Кан Хепин.

Один из предпринимателей в ходе форума сообщил, что готов предоставить разработку проектно-сметной документации для нового административно-делового центра Семея в качестве подарка на безвозмездной основе.

Фото: Zakon.kz

В завершение форума было подписано 15 меморандумов о взаимном сотрудничестве по строительству школ, Дворца единоборств, Центра бокса, завода по производству рафинированного масла, детского сада, торгового дома, нового футбольного стадиона на 20 000 мест, благоустройству дворовых пространств и других объектов.