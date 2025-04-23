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События

Гнездо с птенцом редкого хищника обнаружено в Чарынском нацпарке

Гнездо с птенцом редкого хищника обнаружено в Чарынском нацпарке, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 10:49 Фото: Instagram/qazaqormany
На территории Чарынского нацпарка обнаружено гнездо с птенцом орла ягнятника, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 апреля 2025 года рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК:

"Весной 2025 года в ходе полевых наблюдений на территории Чарынского государственного национального природного парка было обнаружено гнездо с птенцом редкой хищной птицы – орла ягнятника, занесенного в Красную книгу Республики Казахстан... Орел ягнятник находится под государственной охраной, и все действия по его защите строго регламентированы законодательством".

Орел ягнятник – крупная хищная птица из отряда соколообразных, длина тела достигает 1 м, размах крыльев – около 85 см, масса взрослой особи составляет от 7 до 12 кг.

"Этот вид предпочитает горные районы, скалистые обрывы и труднодоступные возвышенности, где чувствует себя в безопасности. Период размножения приходится на март-апрель. За сезон птица откладывает одно яйцо, инкубационный период длится примерно 55 дней. Орел ягнятник питается преимущественно падалью, выполняя важную санитарную функцию и играя ключевую роль в поддержании экологического баланса в дикой природе. Гнезда строит на высоких скалах, используя крупные ветви и природные ниши", – добавили в комитете.

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