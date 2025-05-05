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События

В Туркестанской области впервые реализован проект модульного лагеря

лагерь , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 20:08 Фото: акимат Туркестанской области
В этом году в Туркестанской области впервые внедрен проект модульного лагеря. В летних оздоровительных лагерях 5 районов региона будут установлены 54 модульных спальных блока, 2 столовые и 4 туалета с душевыми.

Эта инициатива направлена на решение главных проблем в организации детского отдыха – нехватки мест и несоблюдения санитарных требований. Модульные конструкции – это современное, быстро устанавливаемое, экологичное и эффективное решение. Такой подход особенно удобен для быстрого и качественного размещения детей в летний период.

Фото: акимат Туркестанской области

В частности, модульные блоки, которые будут установлены в лагерях "Төлеби Нұры", "Тау шыңы", "Балауса", "Тау барысы" и "Балдәурен", позволят принять более тысячи детей за одну смену. Всего же в летний сезон в этих лагерях планируется отдых для около 10 тысяч детей. В настоящее время наряду со спальными местами готовятся санитарные узлы и столовые.

Фото: акимат Туркестанской области

Этот важный проект находится под личным контролем акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, который поручил следить за своевременным выполнением всех задач. Заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев лично посетил лагеря, чтобы проверить их готовность к сезону. Особое внимание он уделил вопросам безопасности, санитарной чистоты и квалификации воспитателей.

Фото: акимат Туркестанской области

Также в летних оздоровительных комплексах активно ведутся текущие ремонтные работы. Лагерь "Самал", один из старейших в регионе, впервые за 20 лет прошел капитальный ремонт: были обновлены окна и двери, установлены внутренние туалеты, проведены покрасочные и побелочные работы.

В целом в этом году в Туркестанской области более 41 тысячи детей будут охвачены отдыхом в 31 летнем оздоровительном лагере. Этот отдых для детей – не только возможность восстановить силы, но и важный этап в личностном, творческом и духовном развитии. В лагерях ежедневно будут проводиться развлекательные, культурные и спортивные мероприятия. Отметим, что летний оздоровительный сезон для детей Туркестанской области стартует с 1 июня.

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Айсулу Омарова
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