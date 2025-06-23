#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
События

В Алматы перекроют участок магистральной улицы

улица Желтоксан в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 17:50 Фото: акимат Алматы
В Алматы в связи с ремонтными работами 24 июня 2025 года перекроют участок улицы Желтоксан, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, с 08:00 до 22:00 движение будет перекрыто на участке от улицы Шевченко до улицы Толе би. Объезд обеспечат по проспекту Абылай хана и улице Наурызбай батыра.

Ограничения вводятся в рамках работ по проекту BRT.

Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились к алматинцам.

Новая линия BRT по ул. Желтоксан соединит существующий участок на ул. Тимирязева и строящийся – на пр. Райымбек батыра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанская авиакомпания объяснила свой вылет в Иран
События
20:06, Сегодня
Казахстанская авиакомпания объяснила свой вылет в Иран
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник
События
19:41, Сегодня
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник
Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции
События
19:04, Сегодня
Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: