В Алматы перекроют участок магистральной улицы

В Алматы в связи с ремонтными работами 24 июня 2025 года перекроют участок улицы Желтоксан, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, с 08:00 до 22:00 движение будет перекрыто на участке от улицы Шевченко до улицы Толе би. Объезд обеспечат по проспекту Абылай хана и улице Наурызбай батыра.

Ограничения вводятся в рамках работ по проекту BRT.

Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились к алматинцам.

Новая линия BRT по ул. Желтоксан соединит существующий участок на ул. Тимирязева и строящийся – на пр. Райымбек батыра.