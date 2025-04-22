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Общество

В Алматы почти на полтора месяца перекроют участок улицы

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 15:17 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с реконструкцией трубопровода перекроют участок улицы по бульвару Бухар Жырау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", трубопровод введен в эксплуатацию в 1983 году.

"Теплотрасса общей протяженностью 1,3 км обеспечивает теплом более 200 городских объектов. В летний период подача горячего водоснабжения для указанных потребителей будет сохранена", – отметили в ТОО.

Для обеспечения безопасности работ с 23 апреля по 10 июня по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закроют движение для автотранспорта.

Алматы, Бухар Жырау, перекрытие, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 15:17

Фото: акимат Алматы

В целом в текущем году по городу запланирована реконструкция 35 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

С 21 апреля в Алматы на проспекте Райымбек батыра началась реализация одного из крупнейших транспортных проектов – линии BRT.  В акимате показали, как проспект выглядит сейчас и каким станет после завершения проекта. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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