В Алматы почти на полтора месяца перекроют участок улицы

В Алматы в связи с реконструкцией трубопровода перекроют участок улицы по бульвару Бухар Жырау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", трубопровод введен в эксплуатацию в 1983 году.

"Теплотрасса общей протяженностью 1,3 км обеспечивает теплом более 200 городских объектов. В летний период подача горячего водоснабжения для указанных потребителей будет сохранена", – отметили в ТОО.

Для обеспечения безопасности работ с 23 апреля по 10 июня по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закроют движение для автотранспорта.

Фото: акимат Алматы

В целом в текущем году по городу запланирована реконструкция 35 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

С 21 апреля в Алматы на проспекте Райымбек батыра началась реализация одного из крупнейших транспортных проектов – линии BRT. В акимате показали, как проспект выглядит сейчас и каким станет после завершения проекта.