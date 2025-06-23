Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник

В 18 областях Казахстана на 24 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере области Улытау ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, в центре области порывы 15-18 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 16 м/с.

На западе, севере, в центре Алматинской области днем ожидается очень сильная жара 42 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, севере области гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке 15-18 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается днем гроза.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем юге Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе области ожидается гроза, днем на севере области ожидается гроза, на юге области град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара до 36 градусов.

Днем в Жамбылской области ожидается северо-западный ветер, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза, днем на западе, юге области гроза, град. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, юге области порывы 15 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20, временами 25 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза.

Днем на севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Атырау утром и днем ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью в области Абай ожидается гроза, днем на востоке, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Гроза. Днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области, днем на западе, юге, востоке области ожидается гроза. Днем на западе, юге, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на юге области порывы 15-18 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, град. На западе, севере, в центре области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Утром и днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, в горных районах, днем в центре области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов, местами до 42 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что синоптики назвали регионы Казахстана, на которые 24 июня 2025 года обрушится сильная жара до +40°C.