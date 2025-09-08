Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник

В 17 областях Казахстана на 9 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град.

На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо- западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15- 20 м/с.

На западе, северо-востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

По области Абай ожидается гроза. Днем на востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15 м/с.

Ночью на востоке области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. На юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке области ожидается гроза. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер временами 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. 09-12 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области, днем на западе, севере, юге области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный временами порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане 9 сентября.