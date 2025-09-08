#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
535.13
627.44
6.52
События

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник

штормовое предупреждение объявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 20:05 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 9 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град.

На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо- западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15- 20 м/с.

На западе, северо-востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

По области Абай ожидается гроза. Днем на востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15 м/с.

Ночью на востоке области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. На юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке области ожидается гроза. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер временами 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. 09-12 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области, днем на западе, севере, юге области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный временами порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане 9 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан и Сингапур договорились о взаимной правовой помощи по уголовным делам
События
19:12, Сегодня
Казахстан и Сингапур договорились о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Партия "Ак жол" поддержала инициативу о переходе к однопалатному Парламенту
События
18:45, Сегодня
Партия "Ак жол" поддержала инициативу о переходе к однопалатному Парламенту
Сергей Мехнин: "Послание президента – это ориентир для каждого труженика"
События
18:32, Сегодня
Сергей Мехнин: "Послание президента – это ориентир для каждого труженика"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: