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События

Жара возвращается в Казахстан: штормовое предупреждение объявили на вторник

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 19:24 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 10 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На северо-западе, в центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юго-востоке Актюбинской области ожидается гроза. В центре области сохранится высокая, на севере, юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на юге области, днем на западе, севере, юге области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ночью на западе, севере, в центре гроза, днем гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью и утром на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В южной половине области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на юго-западе, востоке, в центре области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Акмолинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на юге Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. 10-12 июня по области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы временами ожидается гроза. В Конаеве сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что дожди с грозами обрушатся на Казахстан 10 июня.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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