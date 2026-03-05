Сенат освободил от должностей трех судей Верховного суда

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты поддержали представление главы государства об освобождении от должности судей Верховного суда Аскаржана Кенжегарина, Газизы Мусабековой и Бейбута Шармухаметова, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов озвучил, что внесено представление главы государства об освобождении Аскаржана Кенжегарина и Газизы Мусабековой от должности судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Они имеют опыт судейской работы более 30 лет.

"Аскаржан Кенжегарин был председателем судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны свыше 8 лет, является судьей Верховного суда. Газиза Мусабекова возглавляла судебную коллегию по уголовным дела Жамбылского областного суда и более 10 лет является судьей Верховного суда. Еще один судья Верховного суда Шармухаметов Бейбут Бекмухаметович достиг пенсионного возраста. Он порядка 26 лет работает судьей, из них более 19 лет – судьей Верховного суда. Все судьи имеют безупречную репутацию, пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. Просим вас поддержать представление главы государства об освобождении от должности судей ВС Кенжегарина, Мусайбековой в связи с уходом в отставку, Шармухамедова – в связи с достижением пенсионного возраста", – озвучил он.

Представление президента сенаторы поддержали.

16 октября 2025 года в Сенате освободили трех судей Верховного суда в связи с их уходом в почетную отставку.